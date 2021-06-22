Пандемия заставила нас по-новому оценить гигиену в автомобиле

Безопасность автомобиля перестала исчерпываться защитой от повреждения различных органов. Теперь сюда входит защита от бактерий и вирусов, которые могут поступать как извне, так и содержаться в самом салоне.

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Исследование, проведенное Asahi Kasei Europe и Кельнским институтом маркетинговых исследований Skopos в декабре 2020 года, подтвердило новую тенденцию — автовладельцы во всем мире готовы платить за опции борьбы с болезнетворными микроорганизмами на поверхностях и в воздухе автомобиля.

Было опрошено 500 водителей из Германии, США, Китая и Японии на предмет их предпочтений в отношении гигиены салонов автомобилей.

COVID-19 изменил наши представления о чистоте и безопасности

Опросы показали, что пандемия оказала влияние на существующие и будущие концепции мобильности, а также на материалы и технологии, используемые в салонах автомобилей.

Раньше материалы поверхностей в первую очередь должны были быть привлекательными для глаз и приятными на ощупь. Текущая ситуация значительно повысила требования к общей чистоте и защите от вирусов.

В Германии 64% автовладельцев придают большое значение опциям чистоты и оценивают их даже выше, чем возможности подключения, интуитивно понятное управление или персонализацию. Такие же результаты можно наблюдать и на других рынках, например в Китае: четверо из пяти пользователей автомобилей придают большое значение чистоте.

В частности, 75% пользователей в Германии считают, что легко моющиеся поверхности и материалы сидений важны при покупке нового автомобиля, а 66% голосуют за водо- и грязеотталкивающие поверхности. Пользователи автомобилей в Китае и США также видят здесь большие преимущества.

Каждый второй пользователь автомобиля в Германии предпочел бы при покупке авто противовирусные и антибактериальные материалы для поверхностей, к которым чаще всего прикасаются. Еще выше доля таких людей в Китае (83%), США (68%) и Японии (62%).

69% пользователей в Германии видят явное преимущество передовой системы воздушного фильтра, которая обеззараживает воздух, поступающий в автомобиль.

Готовность платить за «гигиенические» опции

Каждый третий пользователь в Германии, который планирует купить новый автомобиль, готов приобрести за доплату гипотетический пакет «Защитник» за 1000 евро. Теоретически, туда могут входить антимикробные поверхности; улучшенные воздушные фильтры; очистка воздуха с помощью ультрафиолетовых светодиодов, встроенных в систему вентиляции, деактивирующих вирусы и патогены, такие как грипп и COVID-19; специальная пропитка сидений, блокирующая проникновение вирусов с тела человека во внутреннюю структуру ткани, и специальная система, которая контролирует уровень очистки автомобиля между сеансами вождения.

В США каждый второй пользователь готов заплатить за такой пакет 1000 долларов, а каждый четвертый — 1500 долларов. В Китае готовность еще больше: 70% пользователей здесь готовы платить надбавку в размере 5000 юаней (650 евро), каждый третий — даже 7000 юаней (911 евро), в зависимости от статуса/стоимости авто.

Результаты исследования показали, что концепции защиты против невидимых угроз в интерьере очень популярны сейчас среди пользователей транспортных средств.

Интересно, а куда вы кладете маску в автомобиле?



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