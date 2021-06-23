Новый тренд в ТикТоке: школьники массово скручивают колпачки с колес

Это было бы смешно, если б не было столь неприятно. Они называют себя «тиктокеры по колпачкам» и за одну вылазку способны лишить колпачков сразу несколько автомобилей, припаркованных в вашем дворе.

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Российские школьники задали с соцсети TikTok новый тренд — с колес припаркованных автомобилей они скручивают колпачки, а когда таковых набирается коллекция из нескольких десятков штук, очередной новоиспеченный тиктокер снимает видео, хвалясь подписчикам. Судя по представленному видео, за один день такой «деятель» может утащить порядка 20–25 колпачков.

Есть ли способ обезопасить себя от нового поколения воришек? Как минимум один имеется: обычные черные колпачки их интересуют слабо. В цене — блестящие пластиковые и металлические, а также цветные и имеющие особую притягательность фигурные — в виде декоративных черепов, цветов и т.п.

Известно также, что движение «собирателей колпачков» уже успело разделиться на два направления: одни просто собирают коллекцию, а другие, набрав приличный ассортимент, выходят на улицы и стучатся в окна остановившихся автомобилей, чтобы сбыть часть наворованного. Один колпачок может стоить от 5 до 50 рублей. Как рассказал «За рулем» источник, знакомый с ситуацией, тренд начал набирать обороты еще в 2019 году и, «сделав перерыв» на пандемию, достиг пика к нынешнему лету.

Однако у любителей снимать подобные вирусные видео не все гладко: по последним данным, в городах появились «отряды тимуровцев» — многим сверстникам нечистых на руку тиктокеров претит такой способ хайпа. Они собираются в дворовые команды и проводят профилактические беседы с теми, кто решил скрутить колпачки с колес соседских машин.

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Видео: ВКонтакте / Инцидент Омск