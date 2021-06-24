АВТОВАЗ поднимет цены на Lada. С 1 июля

Это четвертое повышение цен на автомобили в 2021 году.

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Дилеры Lada получили прайс-листы с обновленными рекомендованными розничными ценами на автомобили, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на свой источник в ритейле.

Так, Lada Vesta подорожает на 15–20 тыс. рублей, Lada XRAY — на 16–20 тыс., Lada Granta — на 12–17 тыс., Lada Largus — на 25 тыс., Lada Niva Legend — на 13 тыс. рублей, Lada Niva Travel — на 17 тысяч.

Ранее ценники переписывались 15 января (тогда прибавка в цене составила примерно 2–5%), 15 марта (+2%) и 1 мая (+2%).

И это не последнее подорожание в текущем году, говорят дилеры. В целом по рынку цены на все автомобили к концу года могут вырасти на 10%.