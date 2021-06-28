С 1 июля ввезти подержанную иномарку станет сложнее (и дороже)

Часть процедур по проверке, которая раньше проводилась удаленно, теперь обязаны производить только в испытательных лабораториях.

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Уже с середины этой недели все ввозимые на территорию России подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны проверяться в испытательных лабораториях, сообщает агентство «Прайм». Раньше для их оформления было достаточно фотографий. Новые правила должны были вступить в силу еще год назад — на этом настаивала Госавтоинспекция, но их все откладывали.

По данным Росстандарта, каждый десятый автомобиль из общего импорта бэушек оказывается «утопленником», «конструктором» или же просто битым. Эксперты считают, что таких еще больше: каждый пятый. При этом машины выдают за полностью исправные и безопасные, а удаленно выявить это редко удается. В 2015 году на долю некачественных авто с пробегом приходилось почти 30% машин, передвигающихся по дорогам страны, отмечают эксперты, поэтому чем строже контроль, тем лучше будет складываться ситуация на дорогах.

Впрочем, некоторые удивлены столь пристальным вниманием к этой теме, потому что сам по себе рынок подобных автомобилей не является существенным в общем объеме продаж в России.

Нужно готовиться к тому, что после 1 июля процедура осмотра ввозимых автомобилей станет занимать больше времени. Возможны очереди в лабораториях. Ожидается и повышение цен на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

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Фото: Владимир Саяпин/ТАСС