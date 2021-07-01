Знаете, сколько на наших дорогах камер и треног? Цифра удивит

С каждым годом камер на российских дорогах становится все больше. Они помогают снижать аварийность и выявлять административные правонарушения.

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Как рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна», в настоящее время на дорогах России работает свыше 21 000 камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В стране числится и 26 000 рубежей контроля. Речь идет об измерителе скорости, который устанавливается на треноге.

Черников отметил, что у ГИБДД нет цели маскировать устройства от автомобилистов. На сайте Госавтоинспекции каждый может проверить расположение камер в системе позиционирования.

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«Если камера устанавливается вне зоны уведомления участника дорожного движения, то это можно обжаловать и довести дело до отмены вынесенного постановления», — заявил глава ведомства.

Стационарные и передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД ставят в местах высокой концентрации ДТП. Именно благодаря данным устройствам удается эффективно снижать аварийность.

Сегодня камеры научились следить за нарушениями в виде непристегнутого ремня безопасности и разговора по телефону. Также оборудование способно следить за проездом на красный свет и непропуском пешеходов, пересечением сплошной линии разметки, движением по выделенным полосам.