Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду — журнал За рулем

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Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду

Согласно закону, срок лишения свободы для нетрезвых водителей увеличится с двух до трех лет.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы для нетрезвых водителей, ранее судимых по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия (вред здоровью или смерть), — с двух до трех лет. Поправки внесены в статью 264.1 УК РФ — документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вырастет и размер штрафа — от 300 тысяч до 500 тысяч вместо 200–300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Кроме того, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Это правительственный законопроект, его внесли в Госдуму еще в начале апреля.

Фото: Depositphotos

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