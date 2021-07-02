Британский блогер похвалил Ниву, а потом утопил ее — журнал За рулем

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Британский блогер похвалил Ниву, а потом утопил ее

Ниву в итоге вытащил Land Rover.

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В Великобритании авторы YouTube-канала The Late Brake Show решили взять на тест-драйв свежую Lada Niva Legend. Как и полагается, блогеры отправились на пересеченную местность. Нива успешно проехала по грунтовой колее и преодолела водную полосу.

Водителю этого показалось мало. Он захотел пройти через другой брод. Но почти сразу машина частично ушла в воду — пруд оказался глубоким. Ведущему пришлось выбираться из салона через заднюю дверь.

Автомобилист на Land Rover вытащил Niva Legend с помощью троса. После чего блогеры слили воду и смогли завести российский внедорожник.

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Уже дома британец тщательно высушил и проверил Lada Niva Legend. Была отмечена ее проходимость, утилитарность и простота в ремонте — модель даже сравнили с Defender.

Нива по-прежнему оснащается 83-сильным 1,7-литровым бензиновым мотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Видео: YouTube

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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