Еще одна «капсула времени»: фургон Таврия в идеальном состоянии

Пробег у машины всего 126 километров, а выглядит — как новенькая.

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Таврию Pick-Up ЗАЗ-110550 2005 года выпуска с пробегом всего 126 км автоблогер Roma Uraco обнаружил в одном из гаражей Киева.

Такие автомобили использовали как развозной транспорт в мелком бизнесе и небольших хозяйствах. Фургон простой и выносливый, да и стоил по тем временам недорого. Под заказ грузовая платформа оборудовалась мягким либо жестким пластиковым верхом, фактически превращавшим автомобиль в фургон с полезным объемом грузового отсека до 2,5 куб м.

Блогер уверяет и, судя по видео, это недалеко от истины — что это 100% капсула времени, в салоне даже сохранился запах новой машины.

Автомобиль в свое время приобрели для коммерческих нужд, да так и не использовали, 16 лет он пропылился в гараже. В фургоне стоит надстройка из стеклопластика — жесткий верх, судя по наклейкам, сделан в Крыму, на заводе «Аверс», который и специализировался на таких изделиях на основе полиэфирных смол.

Таврии Pick-Up (уже обновленные) выпускали с 1999 по 2011 годы. Конкретно этот экземпляр оснащен инжекторным двигателем МеМЗ- 2477, объемом 1,2 л и мощностью 62 л.с.

В свое время фургон способен был развить скорость до 135 км/ч — немного, но для своих задач хватало. Правда, конкретно этот экземпляр завести не удалось, за долгие годы стояния в гараже сел аккумулятор.

А этот старый Запорожец просто отмыли начистил до блеска.



Видео: YouTube