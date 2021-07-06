В Сети показали Весту в кузове кабриолет

По мнению автора, машина будет востребована в мегаполисах и на российских курортах.

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Очередной дизайн-проект на тему Lada Vesta покоряет интернет: дизайнер Александр Шторм представил возможную модификацию отечественной модели с двухдверным кузовом и открытым верхом. Кабриолет представлен на трех рендерах, кузов показан в двух вариантах цвета — белом и зеленом.

По задумке автора, такой автомобиль может быть востребован в столице, а также в курортных районах в качестве транспорта для экскурсий. Дорожный просвет автомобиля стандартный, что должно стать подспорьем в покорении песчаных пляжей и горных дорог, пишет iReactor. Нюансы складывания верха в публикации не указаны — упомянуто лишь, что большая часть крыши убирается в багажный отсек.

Ориентировочная цена на такой автомобиль, по оценке автора, может начинаться от 1 миллиона рублей, что сделает его самым дешевым кабриолетом в России и странах СНГ. Найти заказчиков такой проект способен и на Западе, считает дизайнер.

Кто сказал, что всем нужен автомобиль и на зиму? Многие водители ставят в холодное время транспорт в гараж, чтобы обезопасить себя. Им ни к чему классический кузов, а кабриолет дает совершенно иные ощущения от вождения», — поделился Александр Шторм.

Он полагает, что, чтобы окончательно адаптировать автомобиль к российской действительности, нужно лишь решить вопрос с салоном, «чтобы случайные окурки не оставляли следы ожогов на кожаной обивке»... Ну и найти производителя, который согласился бы на выпуск такой красоты.

По данным «Автостата», доля пикапов, купе, кабриолетов и родстеров на российском рынке за последние десять лет сократилась с 7 до 3%.

Фото: iReactor / Александр Шторм