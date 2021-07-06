Шок-видео из затопленного Сочи: Ларгус несется в потоке воды

В минувший понедельник многие автомобилисты оказались в подобной ситуации. К счастью, эвакуация жителей не понадобилась.

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Российский юг снова подвергся атакам стихии. На этот раз в эпицентре сильнейшего ливня оказался Краснодарский край. 5 июля в Сочи вышла из берегов река Кудепста, и потоки воды понеслись по городским улицам.

Пожалуй, наибольшую известность среди видеосюжетов о сочинском ливне в последние сутки получил ролик, где универсал Lada Largus Cross белого цвета несется вниз по улице в бушующем потоке.

Владельцу этого авто, как и многим другим автомобилистам с юга страны, в эти дни можно только посочувствовать. Тогда же, в понедельник 5 июля, стало известно, что из-за подъема рек Хорота и Мацеста власти Сочи попросили жителей подготовится к эвакуации.

Но днем 6 июля поступили обнадеживающие вести: эвакуация не понадобилась, коммунальные службы принялись восстанавливать город от последствий стихии. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться напряженной. В результате ливней в Анапе в эти дни погибли двое взрослых и ребенок, сообщал ресурс 74.ru. Кроме того, в воскресенье и понедельник (4 и 5 июля) ливни вновь бушевали в Крыму, под главным ударом оказались Бахчисарай и Ялта.

Все началось еще в конце мая с ливня в Симферополе, спустя пару недель «накрыло» Ялту и Керчь, причем в последних числах июня на этот город обрушился второй заряд, после чего испытать на себе мощь стихии пришлось и москвичам.

Видео: ВКонтакте / Avtograd news, Youtube / INFO RU