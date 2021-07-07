Вскрыть замок машины можно за 50 секунд, но угнать автомобиль таким образом не получится — сработают системы безопасности.

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Вломиться в современный автомобиль, кажется, невозможно без высоких технологий. Для защиты от угонщиков и грабителей существует множество систем и средств безопасности. Но до тех пор, пока у машин есть обычные замки, преступники могут легко пробраться в салон. В новом видео с YouTube—канала LockPickingLawyer автор вскрывает замок своего Ford Explorer и тем самым показывает, насколько это просто.

Для взлома он использует специальный инструмент Lishi, который подходит для большинства автомобилей Ford. Мужчина вставляет инструмент в замок двери со стороны водителя и начинает вдвигать в него поочерёдно два лезвия. При этом слышно, как лезвия щелкают об штифты замка.

Процесс не занимает много времени. Но проникновение в салон не осталось незамеченным. Примерно через 10 секунд после открытия двери автор видео получил на смартфон предупреждение «Сработал сигнал тревоги» — сработала одна из систем безопасности, которая не получила сигнал со штатного ключа.

Многие современные ключи оснащены передатчиками для идентификации, которые «сообщают» автомобилю, что этот ключ имеет право открывать его двери и запускать двигатель. Попробуйте для этого использовать только жало ключа, и у вас ничего не получится. Поэтому данное видео — забавное развлечение, а не пособие для взлома.

Удивительно, но защитой от угона может стать обычная механическая коробка передач, с которой сегодня не каждый может ездить.

Фото, видео: YouTube