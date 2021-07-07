Российские вездеходы появились и в Индии

Шерп предлагается во многих странах мира, где пользуется популярностью.

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В Индию начались поставки российского снегоболотохода Шерп. Об этом говорят публикации в Instagram-аккаунте sherpindia.

Судя по снимкам, сразу два экземпляра модели были доставлены в один из индийских портов. После чего вездеходы отправили автовозом в город Манесар. В Sherp India с 5 июля проводят рекламную кампанию, в рамках которой машины испытывают в различных условиях.

Страница индийского подразделения Sherp активно пополняется фотографиями и видеозаписями. Шерп тестируют как по суше, так и по воде.

В Индии компания Sarbloh Motors рассматривает использование вездеходов силами обороны, в спасательных службах, в шахтах, а также для пограничного патрулирования. Дата старта продаж и цены неизвестны.

Полноприводный Шерп с клиренсом 600 мм оснащается 44-сильным дизелем Kubota объемом 1,5 литра и 5-ступенчатой механикой. Вездеход-амфибия на пересеченной местности разгоняется до 45 км/ч, а благодаря шинам низкого давления он способен передвигаться по воде со скоростью до 6 км/ч.

Шерп разработал конструктор Алексей Гарагашьян. Производят модель мелкосерийно в Санкт-Петербурге и Киеве. Вездеход экспортируют во многие страны мира. К примеру, Италию, Польшу, Турцию, ОАЭ, США, Канаду, Великобританию, Чили, Колумбию, Филиппины, Австралию, Южную Африку.

Фото: Sherp India / Instagram