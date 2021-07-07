Начались продажи VW Taos - цены

Стоимость нового кроссовера составляет от 1 626 900 до 2 099 900 рублей.

Материалы по теме Volkswagen Taos: российские двигатели и оснащение

В России начались продажи нового кроссовера Volkswagen Taos. Он представлен в трех комплектациях: Respect (от 1 626 900 рублей), Status (от 1 906 900 рублей) и Exclusive (от 2 099 900 рублей), а также в версии JOY! по цене от 2 023 400 рублей.

Это младший брат Тигуана, длина которого составляет 4417 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1602 мм. Новинка оснащается двумя двигателями на выбор. 110-сильный мотор сочетается с 5-ступенчатой механикой, которая передает крутящий момент только на передние колеса. Более мощный 150-сильный турбированный агрегат работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. В этом случае привод у автомобиля передний. При выборе 7-ступенчатого робота прилагается и система полного привода 4Motion.

Respect — от 1 626 900 рублей

Начальная комплектация имеет теплоизолирующее остекление по кругу, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа, светодиодные задние фонари и рейлинги на крыше. В салоне установлен мультируль с обогревом, подогрев передних сидений, 6 подушек безопасности, 8-дюймовая цифровая приборная панель, кондиционер и мультимедийная система Composition с 6,5-дюймовым экраном. Есть круиз-контроль с ограничителем скорости, система стабилизации, ABS с антипробуксовочной функцией, электронная блокировка дифференциала.

Status — от 1 906 900 рублей

Здесь добавляется сиденье водителя с электрорегулировками в 12 направлениях, зеркало заднего вида с автозатемнением, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, по два разъема USB-C спереди и сзади, мультимедийная система VW Play с цветным 10-дюймовым дисплеем, передние и задние парктроники.

Exclusive — от 2 099 900 рублей

В топе оснащение кроссовера дополнено задними стеклами с тонировкой, адаптивными светодиодными фарами, светодиодной полосой на решетке радиатора, зеркалами с электроприводом, электроподогревом лобового стекла, обивкой из искусственной замши и кожи, атмосферной подсветкой (10 цветов), ящиком для хранения под передним пассажирским сиденьем и подогревом боковых задних сидений.

JOY! — от 2 023 400 рублей

Эта версия, основанная на комплектации Status, отличается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Dublin, черными обтекателями боковых зеркал заднего вида, названием модели Taos на передних крыльях и декоративными вставками «JOY!» оранжевого цвета в салоне, системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access, а также камерой заднего вида с омывателем.

Volkswagen начал оснащать свои автомобили дистанционной системой парковки, управляемой со смартфона.

Фото: Volkswagen