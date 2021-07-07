Новый электромобиль Lada: известны сроки появления

В России нужно построить около 50 тысяч зарядных станций, считает глава АВТОВАЗа.

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Президент АВТОВАЗа Николя Мор в беседе с журналистами заявил, что Renault Group, в которую входит АВТОВАЗ, уже сейчас обладает технологиями для серийного производства электромобилей, но одних технологий недостаточно — нужны экономически выгодные условия. По словам главы предприятия, необходима поддержка государства и появление развитой сети зарядных станций.

Оценивая перспективы серийного производства автомобилей, президент выразил надежду на ближайшее десятилетие.

«Скорее всего, сначала бренд Renault начнет представлять электрические автомобили, а Lada будет попозже. В ближайшие 10 лет», — цитирует ТАСС Николя Мора.

Макет автомобиля Lada Eco-X SUV 2030 на форуме «Открытые инновации — 2017» в технопарке «Сколково»

Мор отметил, что во Франции создание развитой инфраструктуры как раз заняло 10 лет. И привел такие данные: сейчас в России около 800 зарядных станций, причем половина из них — в Москве. А для того чтобы серийный выпуск электромобилей в России был экономически обоснован, «зарядок» должно быть около 50 тысяч.

Сейчас правительство рассматривает проект Минпромторга и Минэкономразвития, по которому к 2030 году производство электромобилей в России будет составлять 10% от всего объема выпускаемого транспорта. Бюджет проекта оценивается в 850 млрд рублей, и предполагается, что около 600 млрд составят частные инвестиции.

Ранее пресс-служба АВТОВАЗа подтвердила готовность предприятия к старту серийного выпуска электромобилей сразу же, как только на них появится устойчивый спрос.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС