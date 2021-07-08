АВТОВАЗ уходит в более дорогой сегмент. А что с бюджетными моделями?

Переход в более высокий ценовой сегмент не остановит производство доступных автомобилей стоимостью 600–800 тысяч рублей.

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В планах компании — выпуск более дорогих автомобилей С-класса, которые будут оснащаться мощными двигателями и создаваться на более современных платформах альянса Renault—Nissan. Но это не значит, что из модельного ряда Lada исчезнут бюджетные автомобили, доступные большинству российских автомобилистов.

«Это историческая позиция Lada — предлагать доступные автомобили. То, что мы хотим, — это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600–800 тыс. рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке», — цитирует ТАСС президента компании Николя Мора.

В 2023 году планируется начать производство ряда новых моделей С-класса ценой от 1 млн рублей и которые составят конкуренцию автомобилям среднего ценового сегмента.