Эпичная авария: водитель пикапа с прицепом не справился с управлением — журнал За рулем

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Эпичная авария: водитель пикапа с прицепом не справился с управлением

Завершилось все аварией, к счастью, люди не пострадали.

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Это происшествие попало на камеру видеорегистратора в июле текущего года в Таиланде. Водитель пикапа, буксирующий небольшой экскаватор, не справился с управлением, его крохотный прицеп начал раскачиваться и отсоединился от транспортного средства, в результате пикап отлетел на противоположную сторону дороги и опрокинулся на два колеса.

И все это под изумленные взгляды других участников движения. В результате пикап врезался в рекламные щиты бензоколонки. Выглядело это ужасно, но, в целом, пострадало только железо.

В комментариях к видео пользователи посоветовали водителю пикапа в будущем не развивать такую скорость, когда тащишь что-то тяжелое на крошечном прицепе.

Видео: YouTube

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