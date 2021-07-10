Эпичная авария: водитель пикапа с прицепом не справился с управлением

Завершилось все аварией, к счастью, люди не пострадали.

Материалы по теме Самый прикольный указатель дороги — пикап на дереве

Это происшествие попало на камеру видеорегистратора в июле текущего года в Таиланде. Водитель пикапа, буксирующий небольшой экскаватор, не справился с управлением, его крохотный прицеп начал раскачиваться и отсоединился от транспортного средства, в результате пикап отлетел на противоположную сторону дороги и опрокинулся на два колеса.

И все это под изумленные взгляды других участников движения. В результате пикап врезался в рекламные щиты бензоколонки. Выглядело это ужасно, но, в целом, пострадало только железо.

В комментариях к видео пользователи посоветовали водителю пикапа в будущем не развивать такую скорость, когда тащишь что-то тяжелое на крошечном прицепе.

В этом видео два пикапа — Nissan Titan и Chevrolet Silverado — тянут грузовик вверх по склону.



Видео: YouTube