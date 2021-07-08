Skoda Karoq получил новую коробку передач

Прием заказов на новую версию кроссовера (от 1 793 000 рублей) уже начался.

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Skoda оснастила Karoq с турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. новой 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Ранее этот мотор предлагался с 8-ступенчатым автоматом или 6-ступенчатым роботом. При этом цена новой версии, по сравнению со стоимостью кроссовера с DSG—6, не изменилась. Она по-прежнему составляет от 1 793 000 рублей. Неизменной осталась и система полного привода.

С новой коробкой автомобиль разгоняется до 192 км/ч, а разбег до 100 км занимает всего 8,9 секунды. И это доступно в трех комплектациях — Active (от 1 793 000 рублей), Ambition (от 1 917 000 рублей) и Style (от 2 079 000 рублей).

Как рассказали в компании, в конце лета этого года в продаже появится также версия Karoq со 110-сильным атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач (сейчас этот мотор предлагается только с механикой).

Недавно в России начались продажи обновленного Skoda Kodiaq.

Фото: Skoda