Skoda Karoq получил новую коробку передач — журнал За рулем

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Skoda Karoq получил новую коробку передач

Прием заказов на новую версию кроссовера (от 1 793 000 рублей) уже начался.

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Skoda оснастила Karoq с турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. новой 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Ранее этот мотор предлагался с 8-ступенчатым автоматом или 6-ступенчатым роботом. При этом цена новой версии, по сравнению со стоимостью кроссовера с DSG—6, не изменилась. Она по-прежнему составляет от 1 793 000 рублей. Неизменной осталась и система полного привода.

С новой коробкой автомобиль разгоняется до 192 км/ч, а разбег до 100 км занимает всего 8,9 секунды. И это доступно в трех комплектациях — Active (от 1 793 000 рублей), Ambition (от 1 917 000 рублей) и Style (от 2 079 000 рублей).

Как рассказали в компании, в конце лета этого года в продаже появится также версия Karoq со 110-сильным атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач (сейчас этот мотор предлагается только с механикой).

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

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