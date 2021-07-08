Тиктокеров, скручивающих колпачки с колес, начала ловить ГИБДД

Первый случай — в Калининграде: нарушителей задержали и доставили в отделение.

Материалы по теме Новый тренд в ТикТоке: школьники массово скручивают колпачки с колес

В начале нынешнего лета в социальной сети TikTok возник новый тренд: дети и подростки скручивают защитные колпачки с колес припаркованных автомобилей, затем хвалятся своими коллекциями в коротких видео, а особо сообразительные продают колпачки на пунктах шиномонтажа и в интернете. С тех пор по этому вопросу появилось две новости. Во-первых, сам TikTok начал борьбу с «колпачниками», удаляя ролики с подобным контентом. А во-вторых, за воришек взялась ГИБДД.

В Калининграде при содействии организации «Безопасный город» сотрудники ГИБДД задержали подростков, которые воровали колпачки с машин, стоящих на стоянке, пишет РИА Новости. Нарушители были доставлены в дежурную часть «для принятия дальнейшего решения».

Если случай не останется единичным, тренд в ближайшее время может пойти на спад, но пока результаты деятельности малолетних «колпачников» еще вполне можно обнаружить на парковках и во дворах многих российских городов. Некоторые автомобилисты уже устраивают засады за воришками, есть и отряды «тимуровцев», старающихся образумить нерадивых сверстников, а работники шиномонтажек предлагают новую бесплатную услугу — закручивают колпачки так, что открутить их можно только ключом.

В Иркутской области молодой водитель, находясь в нетрезвом состоянии, решил уйти от полицейской погони в стиле GTA.

Видео: ВКонтакте / «Безопасный город», Калининград