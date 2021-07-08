Владелец Весты показал свою машину после потопа в Краснодарском крае

Вода подступала к лобовому стеклу, двигатель оказался полностью залит.

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Черноморское побережье России приходит в себя после тропических ливней, обрушившихся на регион в первых числах июля. В соцсетях все чаще мелькают кадры пляжей, вновь заполненных отдыхающими, и набережных с прогуливающимися курортниками.

Однако часть новостной повестки посвящена последствиям буйства стихии — автомобилисты, оказавшиеся в отечественных курортных зонах в эти дни, ощутили эти последствия в полной мере.

Владелец Lada Vesta Cross Дмитрий Каржинов, проживающий в Керчи, опубликовал фотографии совего автомобиля, практически полностью затопленного во время сильнейшего дождя. Снимки разместило крупное сообщество ВКонтакте «Лада Веста | Lada Vesta FL». Ливень застиг автолюбителя и его машину в курортном поселке Лермонтово Краснодарского края.

По словам владельца, вода дошла до лобового стекла и пролилась внутрь двигателя. Вместе с этим автомобилем на парковке стояли две Лады XRAY и полтора десятка иномарок (по оценкам хозяина Весты, общая стоимость техники составляет приблизительно 35 млн рублей), и все эти машины постигла та же участь.

Владелец надеется восстановить автомобиль и спрашивает у подписчиков совета., как это лучше сделать

А в Сочи 5 июля потоки воды просто несли автомобили по улицам.

Фото: ВКонтакте / Лада Веста | Lada Vesta FL / Дмитрий Каржинов