О возможном появлении программы льготного автокредитования на низкоуглеродные автомобили заявили в Минпромторге.

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На рассмотрение правительством внесен проект развития в нашей стране электротранспорта, который сможет стимулировать спрос на электромобили. Об этом ТАСС сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

«Планируем рассмотреть вопросы корректировки программы льготного кредитования для того, чтобы они распространялись в том числе и на низкоуглеродный транспорт», — заявил чиновник.

К 2024 году в России будет продаваться не менее 28 тысяч электромобилей, а к 2030 году 10% продаваемых машин будут полностью электрическими.

«В концепции мы не прописываем: „компания А должна вложить такое-то количество денег“, хотя могу сказать, что есть ряд государственных компаний, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры и компонентной базы, в том числе Россети и Росатом», — отметил Пак.

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