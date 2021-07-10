Как рождалась «десятка»: полное видео по истории ВАЗ-2110

Все удивительные моменты рождения: от эмблем Chevrolet до топливных элементов...

Материалы по теме 13 вазовских «десяток», о которых никто не знает

Об одной из самых массовых, самых популярных и, в то же время, самых спорных моделей АВТОВАЗа — Lada 110 — написано огромное количество статей и снято немало фильмов. Однако хороший дайджест по славным страницам отечественного автопрома никогда не помешает: Youtube-канал «Микс Фактов» представил видео, в котором за 18 с небольшим минут изложена вся важная информация об этом легендарном семействе автомобилей.

С эпохой «десятке» не повезло — она задумывалась еще в СССР, а на свет появилась уже в новой России, с бесконечными компромиссами и большим опозданием. Судите сами, по проекту седан должен была появиться на главном конвейере в 1990-м, а по факту это произошло лишь в конце 1995-го; универсал вышел в конце 1998 года, а хэтчбек — в конце 1999-го.

Вместе с тем, именно на семейство «десятки» выпало множество знаковых, поворотных моментов в истории и марки Lada, и всего отечественного автопрома в целом: тут было и внедрение двигателей с электронным впрыском, и «заряженные» версии ВАЗ-21106 с моторами Opel, и появление автомобиля на топливных элементах Lada Antel-2, на пару десятков лет опередившего свое время...

Недавно мы вспоминали об этом историческом видео — ВАЗ-2110 осматривает президент России Борис Ельцин. На дворе 1993 год, до запуска в серию — долгих 2,5 года...

Видео: Youtube / «Микс Фактов»