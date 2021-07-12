Новая функция у камер появилась уже не только в Москве, но и в Татарстане, а также в Тамбове. На очереди другие регионы.

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Всего за 5 дней работы камеры (с 1 по 5 июля 2021 года), следящие за тем, пристегнуты ли водитель и пассажиры, выявили более одной тысячи нарушений. В 815 случаев сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) ГИБДД определили однозначные нарушения и выписали автовладельцам штрафы.

«В полном соответствии со ст. 12.6 КоАП выносятся постановления о наложении административного штрафа в размере 1000 рублей за нарушение требований п. 2.1.2 ПДД, то есть „быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями“. Безнаказанно игнорировать элементарное правило выживания в салоне автомобиля больше не получится», — рассказал Autonews директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов.

В Татарстане непристегнутые ремни безопасности пока фиксируют две камеры. Первая расположена на трассе М-7 на участке от Казани до Уфы и следит за едущими в Уфу, а вторая работает на трассе, ведущей из Казани в Оренбург.

В Тамбове с апреля работает один комплекс, который выявил за три месяца 4 тысячи нарушений.

Узнать подробнее о том, как работает новая система, вы можете здесь.

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