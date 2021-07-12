Основные правила безопасного вождения в жару

В Центральной части России с 13 июля станет еще жарче, что может отразиться на здоровье водителей и безопасности вождения.

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Рекомендации следить за аккумуляторами, электроникой и кондиционерами автомобилей дала пресс-служба правительства Московской области. Но советы не ограничились призывом держать машины в исправном состоянии. Например, перед поездкой, до включения кондиционера, следует проветривать салон автомобилей. Также не стоит заправлять топливные баки полностью — на жаре топливо, заливаемое из прохладных танков, расположенных под землей, расширяется.

Кроме того, в любую, даже непродолжительную, поездку нужно брать с собой солнцезащитные очки, аптечку и питьевую воду — обезвоживание за рулем имеет те же последствия, как и вождение в нетрезвом виде (реакция человека замедляется). Одеваться тоже следует соответственно погоде, предпочитая светлую просторную одежду.

Ни в коем случае не оставляйте в салоне автомобиля детей и животных. Даже с приоткрытыми окнами. Температура в салоне на 30-градусной жаре может составлять до 60 оС, что смертельно опасно для живых существ (при этом такое прогревание можно считать дезинфекцией от вирусов).

По возможности, паркуйте автомобили в тени или накрывайте их светоотражающими чехлами (существуют чехлы, закрывающие только окна машин, — они компактны, недороги и быстро натягиваются или снимаются).

Если вы чувствуете недомогание, то от поездки лучше отказаться, перенеся ее на вечер или утро следующего дня. В противном случае риск попасть в ДТП существенно увеличивается.

Не стоит пренебрегать кондиционером, желая сэкономить топливо, и вот почему.

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