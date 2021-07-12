Toyota Camry взорвалась прямо на улице (видео)

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Материалы по теме Преступная халатность: 35 пострадавших при взрыве АЗС в жилой зоне

Седан Toyota Camry взорвался прямо во время движения по оживленной улице в Чжанмутоу (Китай). В последние дни этот инцидент получил большую известность в мире благодаря видео, снятому регистратором автомобиля, который ехал позади злополучной Тойоты.

Еще несколько роликов засняли очевидцы произошедшего — уже после того, как прогремел первый взрыв... Итак, у движущегося в потоке транспорта седана внезапно взрывается багажник, вокруг разлетаются обломки кузова. Отметим, что водитель после взрыва покинул автомобиль, серьезно не пострадав. Среди тех, кто находился поблизости, пострадавших тоже не было.

Однако это лишь часть драматичного эпизода, приключившегося в Чжанмутоу. После первого взрыва автомобиль начал гореть, а из багажника поднялся целый факел ревущего огня. Спустя некоторое время прогремел еще один, куда более серьезный взрыв, который моментально оставил от машины лишь догорающий остов кузова. К счастью, обошлось без жертв.

Причиной произошедшего в СМИ называют бытовой баллон газа, который владелец Камри перевозил.

Ранее в Китае владелец Lamborghini сжег мотор, пытаясь сделать шашлык.

Видео: ВКонтакте / Главная Дорога