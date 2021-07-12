В Южно-Сахалинске танк выпал на дорогу

12 июля на Дальнем Востоке произошло необычное ДТП. Оно, при некоторой своей комичности, вполне могло закончиться трагично.
На обводной дороге Южно-Сахалинска прямо на проезжую часть упал танк. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (7:00 по Москве).
Как утверждают очевидцы, КАМАЗ, перевозивший танк, совершал поворот на примыкавшую к обводной дороге улицу, в результате чего военная техника просто слетела с трала. Предполагается, что имела место халатность при перевозке — танк не был должным образом закреплен.
К счастью, обошлось без жертв — каким-то чудом многотонная падающая махина не зацепила проезжавшие рядом КАМАЗ и Toyota Mark II Wagon Qualis, пишет ресурс АСТВ. Буквально в течение получаса к месту аварии подоспели пожарные и залили танк водой во избежание пожара. На этом инцидент был исчерпан.
- Похожий случай произошел недавно в Тайланде — там по трассе размотало пикап, везущий на прицепе экскаватор.
Видео: YouTube / АСТВ Шок, Telegram