Желание избежать наказания за нарушение правил может обернуться 15-летним сроком заключения.

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Новгородская Госавтоинспекция отчиталась о случаях, когда водители предлагали инспекторам ДПС взятки, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, и напомнила об ответственности за это преступление.

«Дача взятки должностному лицу входит в категорию тяжких преступлений и регламентируется ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 млн рублей либо лишение свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении.

Всего в этом году на территории Новгородской области было зафиксировано 8 случаев «склонения к коррупционным правонарушениям», когда водители, нарушившие ПДД, предлагали инспекторам деньги, чтобы в их отношении не составлялись протоколы.

ГИБДД напомнила, что 15-летний тюремный срок, а также штраф в размере до 5 млн рублей грозит и принявшему взятку должностному лицу.

«В целях повышения уровня доверия к правоохранительной системе и соблюдения законности сотрудниками органов внутренних дел новгородская Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах превышения сотрудниками ГИБДД должностных полномочий», — призывают в Госавтоинспекции.

О самых суровых штрафах для водителей вы можете узнать здесь.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС