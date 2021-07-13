Производство УАЗов показали на видео

В кадр попали нюансы появления на свет Патриотов, Хантеров, Пикапов и даже «буханок».

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Внедорожники УАЗ знает в России каждый, а как в наши дни выглядит производство этих машин на Ульяновском автозаводе? Телеканал 360° показал весь техпроцесс изготовления автомобилей с самого начала — со склада входного материала и прессового производства, где идет штамповка кузовных деталей.

Следом в видео показаны процессы сварки, окраски с предварительным катафорезным грунтованием кузова, сушки кузовов и дальнейшей транспортировки их на сборку. На сборке в кузов начинают монтировать электропроводку, а параллельно с этим в соседнем корпусе идет сборка рамы. Все производственные процессы на УАЗе — это компромисс между ручным трудом и работой промышленных роботов.

На раму монтируются ведущие мосты, карданные валы, элементы топливной системы и наконец — силовой агрегат. В таком виде рама встречается с уже полностью собранным кузовом, после чего остается лишь установить несколько элементов подкапотного пространства, бамперную группу, колеса — и отправить автомобиль на испытания.

В ближайшее время семейства Патриота и Пикапа пополнятся версиями с газобензиновым ДВС.

Видео: ВКонтакте / Телеканал 360°