Появился ГАЗ Садко Next для экстремального бездорожья

Главная особенность — шины низкого давления, по-новому раскрывающие внедорожный потенциал грузовика.

Свежая модель Горьковского автозавода, полноприводный грузовик Садко Next получил мелкосерийную модификацию. Ее разработала компания «СпецТехПром» из Нижнего Новгорода. Главное нововведение — грузовик снабдили шинами низкого давления. А помимо этого — перенесли систему подкачки шин, сделали лифтовку кабины и бортовой платформы, поставили увеличенные крылья.

Весь комплекс доработок не потребовал серьезного вмешательства в серийные узлы и агрегаты, а потому доработка грузовика до такого «конфига» происходит за короткое время. Сроки и цену открыто не называют — официальный сайт компании предлагает согласовывать эти моменты через форму обратной связи или по телефону.

Отличительная особенность автомобиля, важная для сельского хозяйства: такой Садко Next не оставляет за собой колеи. Производитель говорит, что хороший внедорожный потенциал Садко, дополненный такими доработками, раскрывается в полной мере — машина легко двигается по болотам, снежным завалам, песку и глине.

Недавно серийный ГАЗ Садко Next протестировал австралийский журналист — и остался очень впечатлен.

Видео: Youtube / СпецТехПром