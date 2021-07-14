Наши грузовики в Европе: там без ума от этой техники (видео) — журнал За рулем

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Наши грузовики в Европе: там без ума от этой техники (видео)

Множество советских грузовиков обрели славу за пределами нашей страны — в Старом Свете любят ГАЗ-66, ЗИЛ-131, КРАЗ-255...

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На то, как преодолевают суровое бездорожье армейские грузовики, можно смотреть вечно. Новый видеодайджест Youtube-канала «Много техники» коснулся интересной темы — увлечения европейцев нашими военными машинами. В ролик вошли видео с нескольких каналов, авторы которых проживают в Польше и Чехии.

В кадр попали советские грузовики КРАЗ-255, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, ГАЗ-66... Часть машин заснято за работой, большинство же запечатлено во время европейских внедорожных покатушек. Но кроме советской и российской техники в этом коротком фильме появляются и другие интересные машины.

В частности, присутствуют куда более близкие авторам упомянутых каналов чешские Tatra-815 и польские Star-266. И можно долго спорить, какая техника все-таки лучше, а можно просто насладиться торжеством инженерной мысли, без скупости заложенной в каждой из показанных машин.

Видео: YouTube / «Много техники»

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