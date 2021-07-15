Зачем полицейские касаются остановленных машин

Такая практика применяется в США уже очень давно, став не просто требованием к полицейскому при исполнении, но и традицией.

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Остановив автомобиль на дороге для проверки или оформления протокола о нарушении, американские полицейские ставят патрульную машину позади, чтобы регистратор снимал все происходящее, а затем подходят к окну водителя. При этом они обязательно дотрагиваются до остановленной машины в районе заднего левого фонаря.

Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев короткое видео. Эта процедура похожа больше на ритуал:

Но на самом деле касание ладонью или пальцами остановленного автомобиля — очень полезная практика. Так полицейские оставляют свои отпечатки пальцев. Это нужно для того, чтобы в случае нападения или бегства у следствия были доказательства того, что полицейский останавливал данный автомобиль.

Вы спросите, зачем это, если есть видеорегистраторы? Дело в том, что идея касаться автомобиля появилась до регистраторов и отпечатки пальцев множество раз помогали полицейским США и следователям. Поэтому отказываться от этой традиции в полиции не спешат.

Кроме того, легкий удар по машине слегка пугает и отвлекает водителя и пассажиров, которые в этот момент могут прятать что-то запрещенное.

Еще одна странность на дорогах США — местные водители совершенно не умеют пользоваться перекрестками с круговым движением.

Фото: ISTOCK

Видео: YouTube