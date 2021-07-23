Долги по автокредитам резко выросли. Ваш тоже?

Отмечается рекордный рост просроченных долгов по автокредитам — в полтора раза.

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Не желая «проседать» по объемам выдаваемых автокредитов, банки ослабили требования к заемщикам. В результате людям выдавались суммы, которые они не всегда могли себе позволить брать в долг. Это привело к росту ранней просроченной задолженности на 53%. То есть недавно купившие автомобили люди должны банкам уже 617 млн рублей. Речь идет о задолженности до 30 дней.

Всего же люди, купившие машину в кредит, включая тех, кто сделал это давно или недавно, должны банкам 49,1 млрд рублей.

«Сама по себе цифра в 617 миллионов рублей — это, конечно, не рекорд, в истории бывало и больше. Но такого резкого роста раньше не встречалось. Всё это происходит на фоне падения выдач автокредитов (падение два месяца подряд с максимума в апреле в 94 миллиарда рублей до 78,7 миллиарда рублей в июне), что в будущем может негативно сказаться на показателях автокредитования», — рассказали РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты ожидают, что рост количества должников будет наблюдаться до конца 2021 года.

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