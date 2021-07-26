Начальника УМВД Волжского подозревают в пьяном ДТП

Согласно сообщениям, он нанял виновника аварии, который взял все на себя за пару сотен тысяч рублей.

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Руководство ГУ МВД Волгоградской области заявило о начале проверки сообщений о ДТП, которое произошло 19 июля и виновником которого якобы является начальник УМВД города Волжский полковник Юрий Хонин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД. В случае причастности полицейского к аварии,его уволят, пообещали в ведомстве.

Об аварии сообщал местный Telegram—канал «Остров свободы»: автомобиль BMW врезался в ВАЗ-2111 на скорости 150 км/ч.

«Было совершено ДТП с участием а/м BMW г/н 001 и водитель которой был начальник УВД г. Волжского Хонин Ю.А., — пишет канал. — После совершения ДТП господин Хонин скрылся с места ДТП, убежав пешком, после чего вернулся на место через 20 минут, приведя с собой неизвестного человека, на которого было оформлено данное ДТП за 200 000 рублей».

Как сообщается, не обделили деньгами и владельца Лады — ему дали 500 тысяч рублей. Отсутствие видеозаписей с места ДТП объясняется тем, что «местные полицаи принудили очевидцев удалить все записи с мобильных телефонов».