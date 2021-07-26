РГС Банк нашел способ сократить дефицит новых машин

Программа быстрого рассмотрения заявок «Мультибренд ЛАЙТ» позволит дилерам в три раза быстрее получать автомобили со складов автопроизводителей.

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РГС Банк расширил кредитную линейку для официальных дилеров. Чтобы воспользоваться новым экспресс-продуктом «Мультибренд ЛАЙТ», компаниям хватит минимального пакета документов. Это упростило проверки и сделало их в разы быстрее. Кроме того, появилась возможность брать небольшие, по меркам дилеров, суммы на короткие сроки.

Воспользоваться программой «Мультибренд ЛАЙТ», что становится понятным из названия, могут дилеры, торгующие автомобилями нескольких брендов. После отправки в банк реестра закупаемых транспортных средств VIN—коды автомобилей регистрируются в реестре залогов движимого имущества. Гасить же долг за конкретные автомобили дилер может в произвольном порядке (без принципа FIFO).

На срок кредитования влияет среднемесячная выручка дилеров, и он может составлять до 12 месяцев. Срок же траншей — до 181 дня, а максимальная сумма кредита — 80 млн рублей.

«Дилерам зачастую бывает необходимо оперативное финансирование на небольшие суммы, поэтому, увидев эту потребность, мы создали подходящий продукт, который показал отличные результаты. Гибкая система кредитования по программе позволила в 3 раза сократить стандартный срок рассмотрения заявки (с двух недель до 4 дней) и значительно упростить условия его предоставления», — говорит директор по корпоративному бизнесу РГС Банка Анна Гордеева.

А каким видом кредита лучше воспользоваться покупателям автомобилей? Ответ и подробный анализ различных способов стать автовладельцем вы найдете здесь.

Фото: РГС Банк