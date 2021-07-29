Полиция обнаружила склад с двумя тоннами поддельного масла

Московская полиция изъяла из оборота более двух тонн подготовленного к продаже контрафактного моторного масла и пресекла деятельность группы, участники которой занимались сбытом фальшивой автохимии. Также выявлены многочисленные факты продажи поддельного масла через магазины автомобильных товаров на востоке столицы. Масло было разлито в пластиковые канистры и бочки с логотипами известных международных брендов. Кроме того, из магазинов изъяли 80 поддельных масляных фильтров.
«По предварительным оценкам, причиненный правообладателям товарных знаков ущерб составляет более 1 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг»).
Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия и устанавливает организаторов подпольного производства и сбыта контрафакта.
- Бывают моторы, не требовательные к маслу, но вряд ли у вас такой.
Видео: YouTube