Полиция обнаружила склад с двумя тоннами поддельного масла

Тест кроссоверов, за которыми очередь к дилерам На рынок выходит Hyundai Tucson нового поколения. Выглядит привлекательно, да и внутри серьезно изменился. А вот как он смотрится на фоне популярного кроссовера Toyota RAV4. Вместительный кроссовер за 1,5 млн - у него только одна странность В России наконец-то появился Geely Atlas Pro. Главная особенность, благодаря которой он и войдет в историю, - это первый китайский автомобиль в нашей стране с гибридной силовой установкой. И именно она удивила своими настройками. 20 ваших вопросов (и наших ответов) о Peugeot Partner Crossway Мы рассказывали об устройстве новинки российского рынка. О стоимости всех ТО. О поведении на дороге. О том, что в нее влезет. О том, для кого она. Но у вас множатся вопросы, которые требуют ответов. Работаем!