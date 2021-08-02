Важное изменение для водителей в августе 2021 — журнал За рулем

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Важное изменение для водителей в августе 2021

Страховщикам при заключении договора ОСАГО будет уже не важно, прошел ли автомобиль техосмотр.

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С 22 августа 2021 года купить полис ОСАГО можно будет без обязательного прохождения техосмотра. Но при этом все автомобили по-прежнему обязаны проходить техосмотр. Более того, с 1 марта 2022 года за отсутствие действительной диагностической карты вводится штраф в размере 2000 рублей.

Таким образом, из закона «О безопасности дорожного движения» удаляется формулировка:

«Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра или технического осмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области технического осмотра транспортных средств».

В этом году был продлен срок действия диагностических карт на полгода. В постановлении правительства № 275 от 27 февраля 2021 года оговаривается, что если срок действия карты заканчивается между 1 февраля и 30 сентября 2021 года, то она автоматически продлевается на шесть месяцев и действует минимум до 1 октября 2021 года. Остальные транспортные средства должны пройти техосмотр по новым правилам.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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