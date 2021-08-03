Льготного автокредитования больше не будет — в нем нет смысла — журнал За рулем

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Льготного автокредитования больше не будет — в нем нет смысла

Программу решили не продлевать, сэкономленные 5 млрд руб. направят на поддержку других отраслей.

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Слухи о том, что Минпромторг в августе не намерен возобновлять действие программы льготного автокредитования, отозвав выделенные банкам лимиты финансирования, ходили давно. И вот теперь они нашли подтверждение — в интервью РБК глава ведомства Денис Мантуров сказал, что в этом нет необходимости на фоне того, что «сейчас происходит с автомобильным рынком». По результатам первого полугодия 2021 года рост продаж составил 37,5%, производство тоже выросло. На рынке дефицит автомобилей, он перегрет и не нуждается в стимулировании.

Ранее ведомство планировало в августе возобновить программу, на это даже выделили 5 млн рублей. Теперь выделенные средства будут отозваны. Дилеры не удивлены данным решением, отмечая, что стимулирование рынка в текущих условиях только бы усилило дефицит и стимулировало рост цен.

В феврале в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит бюджетных средств на эти программы исчерпан.

Фото: Depositphotos

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