Чересчур усложнили: экзамены на права сдают лишь 13% учеников

Вместо традиционных «площадки» и «города» теперь один экзамен, и все навыки вождения нужно продемонстрировать в условиях реального движения.

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Новые правила приема экзаменов на водительские права, введенные в апреле, серьезно осложнили жизнь будущим автомобилистам: лишь 13%, выяснил «Коммерсант», сдали тест с первого раза.

Из статистики МВД следует, что с 1 апреля по 20 июля 2021 года подразделения ГИБДД провели более 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тыс. (13%) кандидатов в водители, что примерно вдвое меньше, чем в среднем за 2020 год (26%).

Напомним, с апреля вместо привычных «площадки» и «города» проводится единый практический экзамен, и все навыки кандидат в водители должен продемонстрировать непосредственно на дороге. Поскольку маршрут экзамена держится в секрете, к нему невозможно подготовиться заранее, это вызывает основную трудность и волнение кандидатов-водителей.

В ГИБДД отмечают, что слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию при управлении автомобилем в постоянно меняющихся условиях движения и совершают типичные ошибки. Среди них — непредоставление преимущества другим участникам движения, невключение поворотников при маневрах и пересечение сплошной линии разметки при парковке.

Ранее в ГИБДД успокаивали: автошколы и ученики со временем привыкнут к новым правилам, и количество несданных экзаменов уменьшится.

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