Танк, Tesla и канат - кто кого: видео состязания

Есть ли шанс у старого танка выстоять против электрического напора Теслы? Да ему достаточно просто не отпускать тормоза.

Секрет подобных соревнований по перетягиванию каната не столько в мощности мотора, сколько в массе и степени сцепления с дорогой. У танка с этим всё хорошо. Он весит 9 тонн и стоит на двух широких и длинных гусеницах. Что касается Теслы, то ее масса составляет 2,5 тонны, и распределена она по четырем колесам.

С технической точки зрения танк в видео — не танк, а Combat Vehicle Reconnaissance Tracked (боевая гусеничная машина разведки) от британской компании Dobre Cars, оснащенный 4,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем Jaguar. Это можно принять за фору Тесле, так как настоящий танк, например, российский Т-90, весит 46,5 тонны.

Первая попытка стала испытанием для самого каната, который быстро разорвало. Его ошметки быстро заменили на прочный стальной трос. Танк слегка поддает газку и легко волочит за собой буксующую Теслу. Это ожидаемо, но это стоит увидеть своими глазами.

Не менее суровым соперником может оказаться камень, который не так просто выдернуть из земли.

Фото, видео: Youtube