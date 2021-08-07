Другим гиперкарам такое и в страшном сне не приснится — улетное видео на пыльном бездорожье.

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Эта хардкорная машина для покорения пустынь построена на базе суперкара Lamborghini Huracan, и с технической точки зрения это Huracan и есть. У него VIN-код Lamborghini, шасси Huracan и двери-ножницы, но… Вы не найдете итальянский V10 за креслами пилота и пассажира. По сути, вы даже не найдете здесь кресел Lamborghini.

Автомобиль оснащен двигателем LS V8, который поразил посетителей на выставке SEMA 2019. Свою мощь он передает на задние колеса через коробку передач Lamborghini. Куда делся родной двигатель суперкара? Дело в том, что мастера восстановили сгоревший Huracan, которому была дорога на свалку.

Создавался этот автомобиль, получивший название Jumpacan (от слова Jump — прыгать), с единственной целью — участвовать в гонках по пустыне Mint 400 2021, которые проводятся в Вегасе. Насколько известно, Lamborghini в них никогда не участвовал.

Mint 400 обычно проводятся в марте, но из-за пандемии их в этом году перенесли на декабрь. Оставшихся месяцев должно быть достаточно, чтобы довести Jumpacan до совершенства.

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Фото, видео: YouTube