К этому приводят отсутствие средств и острая потребность в личном автомобиле.

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С начала года в России на покупку автомобилей было выдано банками 633 млрд рублей. Это на 60% больше, чем за первые 7 месяцев 2020 года, подсчитали в ВТБ, когда автокредиты практически не брались из-за режима самоизоляции.

При этом средний размер кредита едва превышает 1 млн рублей, но вырос на треть, вслед за ростом цен на новые автомобили: в 2020 году они подорожали на 8,9%, а в первом полугодии 2021 года — еще на 12,5% к итоговым ценам 2020 года.

«В июле, по оценке ВТБ, рынок продаж автокредитов вырос на 15% к июлю 2020 года. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть, до 1,06 млн рублей», — пишет пресс-служба ВТБ.

Наибольшим спросом автокредиты пользуются при покупке бюджетных моделей, а почти треть выданных автокредитов приходится на автомобили Lada — 27%. Таким образом, владельцы машин этой марки взяли в кредит в общей сложности 170,9 млрд рублей.

На втором месте по количеству покупаемых в кредит машин оказался бренд Hyundai (11% и 69,6 млрд рублей), а на третьем — Kia (10% и 63,3 млрд рублей).

«В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок Lada (27% общего объема продаж), Hyundai (11%) и Kia (10%). Самый большой объем выданных автокредитов в январе — июле отмечается в Московском регионе (16,9 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (5,7 млрд рублей), Краснодарском крае (2,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,9 млрд рублей) и Челябинской области (1,5 млрд рублей)», — привели статистику аналитики банка.

До конца 2021 года бюджетные автомобили подорожают на 100 000 рублей.

Фото: ТАСС