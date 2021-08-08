Минивэн и такси затормозили и получили ушат грязи

Водители Гонконга получили неприятный сюрприз за разборки на дороге.

Случай, связанный с агрессивным поведением на дороге, привел к нелепой аварии в Гонконге и должен послужить важным уроком для его участников.

На видеозаписи с грузового авто видно, что водитель черного минивэна остановился в центре шоссе, один автомобиль такси находится позади него и один обходит справа. Вероятно, здесь имела место какая-то дорожная разборка между водителями. В результате все машины резко остановились.

В это время дальнобойщик на машине с бетоном и видеорегистратором быстро приближается к троице, он вынужден резко ударить по тормозам, когда такси перед ним меняет полосу движения. Сила торможения заставляет тонны густой жижи перелиться через край и выплеснуться на минивэн и такси. Серая жидкость вылетает из грузовика так быстро, что разбивает заднее стекло минивэна.

Видео сначала опубликовали на сайте Reddit и сначала решили, что это не грязь, а нечистоты — дурно пахнущие продукты жизнедеятельности. Однако позже уточнили, что это действительно был бетон. Оба такси довольно легко очистили, а минивэн пришлось мыть долго, поскольку жижа попала в скрытые полости кабины, и удалить ее будет непросто.

Водителя разбитого седана оштрафовали за неправильную парковку . Автовладельцу не повезло трижды.

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Видео: YouTube