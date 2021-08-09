В новом VW Taos нашли серьезный дефект

Компания приостановила продажи полноприводных версий кроссовера из-за того, что их двигатели глохнут.

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Первые покупатели Taos с полноприводной системой 4Motion столкнулись с проблемой: при остановке двигатели кроссоверов почему-то глохнут. Эту информацию в компании подтвердили изданию Automotive News. В результате неисправности никто не пострадал.

VW уже работает над устранением дефекта, но пока не может исправить уже проданные машины. Продажи полноприводных версий кроссовера временно приостановлены. Как только инженеры обнаружат причину сбоя, будет объявлена сервисная кампания, в рамках которой дефект будет устранен за счет завода-изготовителя.

Тест-драйв нового Volkswagen Taos вы найдете здесь.

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Фото: Volkswagen