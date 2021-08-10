Ferrari «зажало» на узкой улочке Италии

Вероятно, водитель ехал по навигатору и немного не рассчитал габариты.

Материалы по теме На бывшем АЗЛК делают детали для Ferrari и Lamborghini

Ferrari Roma назван в честь одного из самых красивых городов Италии. На YouTube появились кадры, на которых гранд-турер стоимостью более 225 000 долларов (а это около 16,6 млн рублей) скребет боками по многовековым зданиям. Видео снято на небольшой улочке, частично вымощенной булыжником, где-то в Италии. В стране множество таких живописных местечек, и местные уже привыкли, что проехать тут может лишь малолитражка. Но этот водитель, похоже, забыл, что ширина его Roma немаленькая — 197 см.

Похоже, что автомобиль ехал до тех пор, пока не был зажат самой узкой частью улицы. Увидев застрявшее купе, прохожий попытался помочь водителю проехать, но застыл, когда прибежала очень рассерженная женщина с поднятыми руками. Хотя звука нет, можно догадаться, что она кричит, а также что это не единственный такой умник, который «не вписался» в обстановку.

На видео не показано, как вызволяли автомобиль, можно только догадываться, что без повреждений кузова Ferrari тут не обошлось.

Предполагаем, что негативную роль тут сыграли технологии — навигационные приложения не знают, что этот Ferrari слишком широк для улицы, по которой они его отправляют. Но в конечном счете только водитель несет ответственность за то, какие дороги он выбирает.

Видео: YouTube