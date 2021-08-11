Новая разработка РЖД и компании «Синара — Транспортные Машины» будет ездить по стране со скоростью 400 км/ч.

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Города нашей страны скоро станут ближе благодаря новому поезду, который сможет доезжать, например, от Москвы до Нижнего Новгорода всего за час, а в Санкт-Петербург — за полтора.

«Предварительно мы ориентируемся на то, что это будет российская разработка с долей международной кооперации на уровне не более 15–20%», — рассказал порталу Национальныепроекты.рф председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.

Для реализации проекта потребуется также создать уникальную инфраструктуру: это связь, кинематика, сигнализация, контактная сеть, электроника. Этим займутся в РЖД. Что касается СТМ, то компания занимается разработкой самого подвижного состава. При этом используются цифровые технологии и искусственный интеллект.

Первое направление, на котором появится поезд, будет дорога Москва — Санкт-Петербург. Это введет Россию в пятерку самых высокоскоростных стран мира.

«Создание таких поездов потребует порядка 100 тысяч новых рабочих мест. Общий эффект для российского ВПП мы оцениваем в более чем 8 трлн рублей», — отметил Мишарин.

Собираться поезда будут на заводе «Уральские локомотивы», где в настоящее время производятся скоростные электропоезда «Ласточка». Для этого в предприятие будет вложено более 10 млрд рублей.

Первые два поезда должны появиться к 2028 году.

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Фото: Синара — Транспортные Машины