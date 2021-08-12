Юрист рассказал, почему и после 22 августа нужна диагностическая карта

Вроде бы автомобилисты могут воспользоваться временной передышкой — наказывать за отсутствие техосмотра будут только с 1 марта 2022 года. Но все не так просто, напоминает юрист.

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С 22 августа по закону полис ОСАГО можно будет получать без предъявления действующей диагностической карты. Техосмотр никто не отменял, правила дорожного движения по-прежнему запрещают движение без диагностической карты, но наказания пока за ее отсутствие нет, уточнил юрист Сергей Радько.

Хотя власти постоянно пугают, что сроки с 1 марта 2022 года перенесут поближе, а фиксировать авто без техосмотра будут камеры на дорогах. И принять такое решение могут в любой момент. Но сейчас автовладельцев подстерегает другая опасность, рассказал юрист агентству «Прайм».

Страховая компания имеет право выставить виновнику аварии, у которого нет диагностической карты, регрессное требование. То есть сначала заплатит потерпевшему, а потом взыщет с виновника аварии всю сумму причиненного ущерба.

Это может произойти в том случае, если будет установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля. И хотя установление этой причины крайне редкий случай, тем не менее он возможен. Заодно юрист напомнил, что оценка технического состояния автомобиля важна для безопасности как самого владельца авто, так и других участников дорожного движения.

До 1 марта еще есть время, а пока власти решают, оставлять ли обязательный техосмотр, причем мнения МВД и Совфеда в этом вопросе кардинально разошлись.

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