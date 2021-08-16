Дорожная ярость: топор в лобовуху

Ссоры на дороге иногда принимают крайне некрасивые и даже опасные формы.

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Что предшествовало этой разборке, мы не знаем, на видео попала лишь ее кульминация — когда автомобиль с видеорегистратором въехал на съезд, и водитель внедорожника, который его преследовал, начал сигналить. В итоге обогнал, заблокировал дорогу, вышел из машины, молча бросил топор и уехал. К счастью, никто не пострадал. Это видео было обнародовано офисом шерифа округа Кинг в штате Вашингтон (США).

Агрессора быстро вычислили с помощью видеокамер и через три дня после инцидента арестовали. Он оказался бандитом с большим послужным списком: ему предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления на почве ненависти, уклонении от уголовного преступления и краже. Это не первый его инцидент, связанный с дорожной яростью. 47-летний мужчина также обвиняется в том, что месяцем ранее он кричал на другого водителя на дороге в Эверетте и оскорблял его на почве расовой неприязни. Тогда его не задержали, в результате он совсем распоясался.