А вы часто меняете автомобиль? Исследование

Около 30% российских автомобилистов меняют автомобиль каждые 4–5 лет.

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В среднем, для большинства россиян оптимальным вариантом является смена автомобиля хотя бы раз в десятилетие. Из них около трети меняют автомобиль раз в 4–5 лет, еще почти 30% — чуть реже (раз в 6–10 лет). 12% опрошенных отметили, что покупают новый автомобиль раз в 2–3 года, выяснили эксперты Авито.Авто.

Молодежь меняет автомобиль чаще, чем люди старшего возраста. Например, среди 24-34-летних выше доля тех, кто считает, что пора менять автомобиль до 5 лет — 53%, а среди людей старше 55 лет доля выбравших такой вариант ответа составляет 32%.

Причины, по которым, в основном, меняют авто:

— появление возможности купить новый взамен подержанного — 23%- приобрести транспортное средство более высокого класса — 23%- захотелось новый, других эмоций — 20%- предыдущий автомобиль сломался или был неисправен — 15%- желание перейти на более экономичное ТС — 14%

Порог пробега

По достижении какого пробега пора менять автомобиль? 23% считают, что это от 100 тыс. до 150 тыс. км; 20% — от 150 тыс. до 200 тыс. км. Молодые люди в возрасте 24–34 лет выбиваются из общего тренда — почти 40% из них считают, что автомобиль требует замены при пробеге от 200 тыс.км.

Бюджет покупки

По мнению опрошенных россиян, лучше всего покупать более дорогой автомобиль с незначительной доплатой к сумме от продажи старого — 41%. Другая стратегия смены авто — сдача старого автомобиля по программе трейд-ин и покупка нового с небольшой доплатой — такой вариант отметили 23% респондентов. Еще 14% готовы существенно доплатить за новый автомобиль к сумме от продажи старого. Для этого придется взять кредит, занять у родственников и т.д. 7% считают целесообразным покупать автомобиль по такой же стоимости, а 5% выберут более экономичный вариант по цене чуть ниже предыдущего автомобиля.

Как повлияла на покупку пандемия?

Последствия пандемии и валютные колебания отразились на планах 51% респондентов. 40% отложили покупку, 19% купили более дешевый автомобиль, чем планировали. 10% предпочли более дорогой автомобиль, чем планировали.

В опросе приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов России.

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