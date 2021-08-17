Honda CR-V нового поколения выехала на тесты

Кроссовер стал длиннее, увеличены свесы, зеркала заднего вида крепятся теперь по-иному.

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В настоящее время Honda работает над шестым поколением CR-V, перед нами последние фото с тестов, на которых впервые показан внедорожник 2023 года. Капот автомобиля кажется длиннее, но при этом более плоским, чем у предшественника. Несмотря на камуфляж, мы видим решетку большего размера и с иным рисунком. Светодиодные фары глубоко «врезаны» в крылья, а узкая камуфляжная полоска под краем капота может указывать на скрытую под ней сплошную светодиодную полосу.

В шестом поколении CR-V наружные зеркала заднего вида находятся не в оконном треугольнике на передней стойке, а расположены ниже, у кромки двери.

На крыше установлен спойлер, задние фонари стоят ниже, чем у текущей модели, и перетекают на крышку багажника. Место для номерного знака, ранее расположенное далеко внизу, теперь возведено на уровень задних фонарей. В целом CR-V кажется больше, и, вероятно, будет семиместный вариант. Также должно значительно прибавится места в багажнике вместо нынешних 497 литров.

На одной из картинок можно разглядеть приборную панель с 9-дюймовым дисплеем, похожим на планшет, в качестве центральной консоли.

Новый Honda CR-V не предполагается как чисто электрический автомобиль. Вместо этого предложат гибрид E-HEV с 2,0-литровым бензиновым двигателем, который будет модернизирован в новом поколении. Новый CR-V также будет доступен с полным приводом.

Шестое поколение Honda CR-V ожидают в 2023 году.

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