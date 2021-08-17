Спокойных водителей поощрят... баллами

Эти баллы можно будет обменять на бензин, еду, походы в кино и другие приятные вещи.

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Запуск в июне «Профиля вождения» в Драйве дал свои результаты. Как сообщили представители Яндекса, резких ускорений стало меньше на 30%, а торможений — на 16%. На 21% реже пользователи каршеринга стали превышать скорость.

За аккуратную и безопасную езду Драйв намерен возвращать за каждую поездку 15% баллами Яндекс Плюса. Эти баллы можно тратить на поездки в Драйве и Такси, на заказы в Лавке и Еде, ими можно оплачивать бензин через Заправки, тратить при покупках на Маркете или обменять на билеты в театр и кино на Афише.

Статус «хороший» водитель менее чем за месяц (с 6 июня по 1 августа) получили 90% пользователей Драйва. При этом учитывается манера управления автомобилем на протяжении последних 200 км поездок: резкость разгонов, торможений и маневров, а также превышения скорости.

Неаккуратных водителей предупреждают через «Профиль вождения» и указывают на то, где были совершены нарушения. Если пользователь продолжит ездить опасно, то стоимость аренды машин для него будет увеличена. В какой-то момент водителю может быть закрыт доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда. Кстати, уже заблокированы профили почти 1% пользователей.

Как не уставать за рулем? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash