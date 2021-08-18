59% россиян верят в автомобильные приметы, и порой довольно странные.

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В какие автомобильные приметы верят российские автолюбители, выяснил сервис СберАвто, опросив своих пользователей.

Подавляющее большинство респондентов не только знают о существовании автомобильных примет — 86%, но и верят в них — 59%. Самым популярным суеверием среди автомобилистов стало: помоешь машину — начнется дождь. 58% респондентов о нем знают, а 36% считают, что она работает. Второе по популярности суеверие связано с птичьим пометом на автомобиле — 36% опрошенных верят, что он принесет деньги или счастье. 35% респондентов слышали о том, что автомобиль может «обидеться» и сломаться, если обсуждать в салоне его продажу, а 23% уверены в том, что так оно и есть. Также российские автолюбители считают важным «обмыть» новый автомобиль — иначе он долго не прослужит. 19% так и делают.

12% автомобилистов верят, что выброшенный из окна мусор приведет к потере удачи, а 8% считают, что нельзя слишком радоваться свободным дорогам — «тут же встанешь в пробку». 4% считают, что свист в салоне предвещает встречу с сотрудником ГИБДД. Некоторые водители воздерживаются от обсуждения аварий в салоне, чтобы не навлечь на себя несчастный случай. Привлечь удачу и деньги, по мнению респондентов, может такой ритуал — нужно приложить к голове бумажник, проезжая под мостом, по которому идет поезд.

Больше всего — 64% — суеверных водителей зафиксировано в возрастной группе 60+. Женщины больше верят в счастливые случайности — 28%, например, что помеченная птицами машина означает удачу. Мужчины предпочитают не обсуждать в авто его скорую продажу (23% респондентов мужского пола верят в эту примету).

Опрос был проведен в августе 2021 года, в нем приняли участие 1300 автолюбителей по всей России. В ответах был доступен множественный выбор.

Еще говорят, что хлам и грязь в машине притягивают сгустки негативной энергии. Самые распространенные приметы и суеверия водителей — в нашей фотоподборке.



Фото: Ника Бенедиктова/Splash